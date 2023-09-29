مُباحثات بين إيران والسعودية حول إلغاء التأشيرة وتطوير السياحة البينية

أعلنت نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني "مريم جلالي دهكردي"، استمرار الجهود الإيرانية والسعودية لتطوير العلاقات السياحية وإلغاء التأشيرة بين البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت مريم جلالي دهكردي التي تتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات يوم السياحة العالمي، أنه "تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين".

كما دعت جلالي، وزير السياحة السعودي لزيارة إيران.

وأقيم يوم السياحة العالمي في الرياض، حيث اجتمع في هذا الحدث أكثر من 500 مسؤول وخبير من 120 دولة.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا في مارس الفائت، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، وقد استعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

إيران تُهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني السعودي

هنأ الرئيس الإيراني، "ابراهيم رئيسي"، في رسائل منفصلة، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت عن السفارة الإيرانية لدى السعودية، إعلانها أن رئيسي أبرق إلى الملك السعودي وولي عهده مهنئا باليوم الوطني.