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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أبوالفضل: معارض "أهلًا مدارس" قدمت تخفيضات كبيرة لأولياء الأمور (شاهد)

معرض أهلًا مدارس
معرض أهلًا مدارس

 أكد أحمد أبو الفضل، مدير الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن المعارض التي تطلقها الدولة، مثل معارض “أهلًا مدارس”، تقدم المنتجات للمواطن بأسعار أقل من السوق.

 

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وتابع "أبوالفضل"، خلال تصريحاته عبر فضائية "dmc، اليوم الجمعة، أن المعارض التي تنظمها الدولة تظهر القدرات الذاتية للدولة.

وأشار إلى أن معرض أهلًا مدارس الرئيسي في مدينة نصر مقام على مساحة 6 آلاف متر، واستمر من 15 سبتمبر حتى 29 سبتمبر، فاليوم هو نهاية المعرض بالفرع الرئيسي، حيث يحتوي على كل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات مدرسية.

 

 وواصل أبوالفضل، أن المعرض يضم قطاعًا للمواد الغذائية، وقطاعًا لأجهزة الكمبيوتر، لافتًا إلى أن المعرض لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث قدم تخفيضات كبيرة لأولياء الأمور.

 

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