القبض على شخصين تعدوا على ممرضة بالضرب في السلام

القى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شخصين وجاري البحث عن آخر لاتهامهم بالتعدي على ممرضة بالضرب وإحداث إصابات بها بسبب خلافات الجيرة.



كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلا م أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها المذكورة بالخبر (ممرضة، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

وبالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها وتم ضبط إثنين من المتهمين.

وقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جارى ضبطه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.