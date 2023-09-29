الشباب والرياضة: السباحة بالزعانف تواصل صدارة بطولة العالم للمياه المفتوحة بصربيا

تواصل بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف في صدارة منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.



حيث يتصدر الفراعنة جدول ترتيب البطولة في إنجاز جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك ب 28 ميدالية، بعد أضافت 7 ميداليات جديدة بواقع 4 ذهبيات و فضية وبرونزيتين، وذلك قبل انطلاق الفترة المسائية التي تشهر أخر منافسات البطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة، وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات.