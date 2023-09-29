ضبط شاب بتهمة الاعتداء على سيدتين عقب صلاة الجمعة في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عاطل لقيامه بـ الاعتداء على بسيدتين أثناء سيرهما وسط الشارع، عقب صلاة الجمعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما فوجئ المصلون بشارع كعابيش بالهرم عقب انتهائهم من صلاة الجمعة، بسيدتين تستغيثان من شخص ويتهمانه بالتحرش بهما أثناء سيرهما في الشارع بملامسته أجزاء حساسة من جسديهما.

وتمكن الأهالي من الإمساك به وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان البلاغ على الفور، وألقت القبض على المتهم وحررت محضرا بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق.

تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

وفى سياق آخر قررت نيابة الجيزة، حبس مهندس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعمًا لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.