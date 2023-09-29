حبس عامل وزوجته عرفيًا في واقعة وفاة طفلة الثانية بالشرقية

قررت نيابة مركز أبو حماد بالشرقية، حبس عامل وزوجته عرفيا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، جراء تعرضها للاعتداء بالضرب المبرح داخل شقة مستأجرة بإحدى قرى المركز.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، بشأن ما تبلغ بوفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، والمقيمة بنطاق إحدى قرى المركز، وبها جروح شديدة بالرأس، وكسر في مفصل الكتف، وكدمات بأنحاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد . م" 37 عاما، عامل، زوج والدة الطفلة المجني عليها عرفيًّا، حيث قام باستئجار شقة سكنية بالقرية محل الواقعة للإقامة فيها، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب الطفلة، قام على أثرها بالتعدي على الضحية بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتها التي وردت بتقرير مفتش الصحة الأولى.

وتوصلت التحريات أن المتهم يتعاطى مواد مخدرة، وبعد ارتكاب الواقعة حاول هو زوجته ووالدة الطفلة نقلها لمستشفيات خارج نطاق المركز محل إقامتهم، وادعى وفاتها نتيجة حادث، وذلك لإبعاد الشبهات عنهما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط العامل ووالدة الطفلة المتهمين في الواقعة، وتحرر محضر بذلك اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.