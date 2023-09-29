الطب البيطري بأسيوط يعلن بدء حملة تطعيم ضد طاعون المجترات

تحت رعاية اللواء دكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح على قطب، القائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط مدير إدارة الوقاية.

أعلنت مديرية الطب البيطري بأسيوط عن بدء حملة التطعيم القومية ضد طاعون المجترات الصغيرة يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر لتحصين جميع الأغنام والماعز من عمر ثلاثة أشهر فأكثر بجميع قرى وقرى وأسواق محافظة أسيوط. المحافظة على الحد من انتشار الأمراض الوبائية حيث أن التطعيم يعد من وسائل المحافظة على الثروة الحيوانية.

وأوضحت مديرية الطب البيطري أن هذا اللقاح لا يؤثر على الماشية أو صغار الحيوانات أو حيوانات الألبان، ويجب تطعيم الحيوانات السليمة فقط.