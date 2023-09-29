أعلن البرتغالي نونو سانتوس المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي عن تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة الفيحاء، في المباراة التي تقام في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي علي ستاد الملك فهد الدولي.

تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، فيليبي لويز، حسن كادش، أحمد بامسعود، عمر هوساوي

في خط الوسط الارتكاز: فابينيو، كانتي.

في خط الوسط المهاجم: رومارينيو، كورنادو

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في مستهل مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري السعودي.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء، عبر قنوات SSC، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.