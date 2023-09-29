القرش: مشروعات الدولة بالزراعة ساهمت في تلبية احتياجات المواطنين (شاهد)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأزمات الدولية المتكررة أثبتت للعالم كله أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء هو واحد من أهم التحديات العالمية التي لا بد من أن يعمل الكل لتوفيرها وبالتالي كان رؤية الدولة المصرية في البدء بمشاريع عملاقة للتوسع في المساحة المنزرعة منذ عام 2014 وكان له مردود إيجابي.

وأكد "القرش" خلال تصريحاته عبر فضائية " dmc"، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية توجهت إلى زيادة المساحة المنزرعة منذ عام 2014، وهو ما ساعد الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في أحلك الظروف التي مرت على العالم.

وأشار أن الدولة نفذت عددا من المشروعات المهمة في القطاع الزراعي مثل مشروع شرق العوينات، ومستقبل مصر، وتوشكى، بهدف تحقيق تنمية زراعية متكاملة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وواصل القرش أن الدولة لم تهمل الأرض الزراعية القديمة، بل عملت على تعظيم الاستفادة منها، وزيادة حجم الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه، لافتًا إلى أن ما اتخذته الدولة من خطوات يساهم في توفير وإتاحة السلع المختلفة أمام المواطنين.