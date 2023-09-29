مديرية الطب البيطري تُنظم قافلة بقرية المنيرة غرب قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى ، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المنيرة التابعة لمركز قنا .

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى علاج و مناظرة ٥٦٧ رأس ماشية متنوعة ، حيث تم علاج ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية ، و علاج ٢٠٠ رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية ، و علاج ٣٠ رأس ماشية تناسلية ، و علاج ١٥ رأس ماشية باطنة ، و إجراء جراحة لعدد ٢ رأس ماشية ، وعمل سونار لعدد ٣٠ رأس ماشية.

ونوه المحافظ، إلي عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات ، و كذلك اهمية التأمين على الماشية ، و اهمية التلقيح الصناعي ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية .