وزير الرياضة يُشيد بنتائج منتخب كرة القدم للصم فى كاس العالم بماليزيا

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة للمنتخب المصري لكرة القدم للصم خلال مشاركته ببطولة العالم والتى تقام بماليزيا بعد فوزه فى جميع المباريات حتى الآن.



حيث فاز المنتخب اليوم الجمعه على منتخب غانا بنتيجة 0/9 فى منافسات الدور الثانى بالمونديال كما فاز فى الدور الاول على كلا من : ألمانيا 3/2 وامريكا 3/1وعلى ماليزيا 1/0، وسوف يلعب المنتخب المصرى مع نظيره الألمانى فى دور الثمانية.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبوا منتخب مصر لكرة القدم للصم في المونديال، مؤكداً أن هذه النتائج استمراراً للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية.