وزير الرياضة يُنيب وفدًا رسميًا لاستقبال منتخب البارا تايكوندو العائدة من المكسيك

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للبارا تايكوندو بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في بطولتي الجائزة الكبرى وبطولة العالم، والتي أقيمت بالمكسيك.



كان في استقبال البعثة، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة، بحضور المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد والدكتور حاتم كمال مدير النشاط الرياضي بالاتحاد.



ونقل وفد الوزارة تهنئة الدكتور أشرف صبحي للبعثة في رسالة مفادها : "نتائج الباراتايكوندو استمرارًا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية".



وكانت حققت مصر ميداليتين تاريخيتين من خلال بطلتنا الباراليمبية سلمي على والتي حصلت على الميدالية الذهبية لبطولة الجائزة الكبرى فئة الـ G6 والميدالية الفضية لبطولة العالم لتصبح أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقيا تنال هذا الشرف.



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