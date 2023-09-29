“ورش عمل متنوعة للأطفال وأصحاب الهمم” في ختام النشاط الصيفي بأسيوط

قدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة خلال الأسبوع الأخير من المبادرة الثقافية “ثقافتنا في اجازتنا”، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو الدين بسيوني خلال الثلاثة أشهر الماضية.

استضاف القصر، أول من أمس، سلسلة من الورش الفنية تزامناً مع المولد النبوي الشريف، منها ورشة عمل تصميم مجسم زفاف للمولد النبوي للفنانة ميادة شريت، باستخدام جليتر الرغوة والخيوط والحلويات الملونة، بالإضافة إلى ورشة فنية لذوي القدرات الخاصة بإشراف الفنان ابراهيم حسين .

وأقامت هبة عبود ورشة سرد قصصي بعنوان “عروس المولد”، تلتها ورشة خياطة وتطريز بقيادة سوسن سيد لصنع دمية متعددة الغرز.

استمراراً للأنشطة الثقافية التي تنفذها منطقة وسط الصعيد الثقافية برئاسة محمد نبيل، من خلال قسم ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، شهد القصر عرضاً فنياً لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان نصر الدين أحمد. والتي تضمنت باقة مميزة من الأناشيد الدينية في حب الرسول المصطفى، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية. إشراف إسلام محمد، كتابة تهنئة بعيد ميلاده بالخطوط المختلفة، النسخ والكوفي والفارسي والديواني، خلال ورشة تعليم أساسيات الخط العربي للمدربة إيمان وهبة.