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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني غدًا

نادي ريال مدريد الإسباني
نادي ريال مدريد الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الملكي، استعدادا لملاقاة جيرونا غدًا السبت 30 سبتمبر 2023 في الجولة الثامنة التى تجمعهما علي ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

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عملاق إيطالي مرشح لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

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ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على لاس بالماس

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سجل المواجهات المباشرة بين ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الأسباني

 

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني 

في حراس المرمي: لونين، كيبا 

في خط الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، فاسكيز، جارسيا، كارفخال ، كاريللو 

في خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامفينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس 

في الهجوم: فينسيوس، رودريجو، خوسيلو، دياز

فوز ريال مدريد

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا هامًا على نظيره لاس بالماس بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من إبراهيما دياز في الدقيقة 48 من عمر الشوط الأول، بينما سجل خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54، ليستعد الميرنجي نغمة الانتصارات بعد التعثر الأخير بالجولة الماضية وخسارته من أتليتكو مدريد بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز ارتقى فريق ريال مدريد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة جمعهما من 7 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر في واحدة.

 

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