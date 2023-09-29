"كن مع الوطن": فخورون باستمرار توافد المصريين بالخارج لتوثيق توكيلات منتخبهم الرئاسي

أشادت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالخارج بالجهد الكبير الذي يبيله أعضاء حملة في دول العالم المختلفة، والذي يعكس هذا التناغم الهائل في العمل بين ممثلي الحملة في الخارج وزملائهم في الداخل، وإيمانهم المطلق بالقيادة الحكيمة والوطن.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج أن الصور التي تأتينا من زملائنا من أمام السفارات والقنصليات المصرية في خارج لتوافد أبناء الجاليات المصرية لتوثيق طلبات ترشح لمنتخبهم الرئاسي تعكس الحجم الهائل من عدد الراغبين في استمرار سيادته على سدة الحكم في مصر، وهو ما يعكس الوعي المعرفي للمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر والتي هي في حاجة إلى قيادة حكيمة.

الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج

ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المشهد الذي رسمه أبناء مصر في الخارج في توثيق طلبات ترشح منتخبهم الرئاسي سيظل عالقا في الأذهان لعقود قادمة؛ حيث أن أبناء مصر الوطنيين في الخارج قد صنعوا ملحمة حب ونظموا قصيدة عشق في وطنهم تجعلنا فخورين بما فعلوه.

وأضاف بهجت العبيدي أن حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" تثبت يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة قدرتها على إدارة حملة تليق بقائد يؤمن به المصريون ويعشقه الوطنيون، ويعترف بإنجازاته المنصفون من كافة التيارات بل من كافة الجنسيات.

وثمن بشدة استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في الخارج على توثيق توكيلات ترشيحهم للرئيس الراغبون في انتخابه.



