وزير الشباب والرياضة يُشيد بنتائج المنتخب المصري لكرة القدم للصم في كأس العالم

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة للمنتخب المصري لكرة القدم للصم خلال مشاركته ببطولة العالم، والتى تقام بماليزيا بعد فوزه فى جميع المباريات حتى الآن.

فاز المنتخب اليوم الجمعة على منتخب غانا بنتيجة 0/9 فى منافسات الدور الثانى بالمونديال، كما فاز فى الدور الأول على كلٍّ من: ألمانيا 3/2 وأمريكا 3/1، وعلى ماليزيا 1/0، وسوف يلعب المنتخب المصرى مع نظيره الألمانى فى دور الثمانية.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر لكرة القدم للصم في المونديال، مؤكدًا أن هذه النتائج استمرارًا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال البارالمبيين من خلال توفير سُبل النجاح أمامهم كافة، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.