ضبط 60 مخالفة تموينية في حملات على المخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 60 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية ، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز ، وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.



واستعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة منها، 54 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - مخالفات أخري)، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط 6 مخالفات ، تضمنت ، (ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.