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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 60 مخالفة تموينية في حملات على المخابز بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 60 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية ، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز ، وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري،  والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

 واستعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة منها،  54 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - مخالفات أخري)، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط 6 مخالفات ، تضمنت ، (ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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