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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1655 مواطنا في مغاغة بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية بقرية قفادة إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة .

وتم الكشف على 1655 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها،  202 حالة جراحة ، 438 حالة أطفال، 251 باطنة، 77 نساء ، 48 تنظيم الأسرة، 141 حالة أسنان، 137 رمد، 73 حالة جلدية، 152 حالة أنف وأذن، 136 حالة مسالك بولية ، إلى جانب إجراء 124 تحليلا ً متنوعاً، و 6 حالات أشعة سينية و 60 كشف مبكر للضغط والسكر، و9 حالات خلع أسنان، وتحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ108 مترددين لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

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