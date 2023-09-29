توقيع الكشف الطبي على 1655 مواطنا في مغاغة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية بقرية قفادة إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بعدد من التخصصات المختلفة جاءت ما بين (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة .

وتم الكشف على 1655 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها، 202 حالة جراحة ، 438 حالة أطفال، 251 باطنة، 77 نساء ، 48 تنظيم الأسرة، 141 حالة أسنان، 137 رمد، 73 حالة جلدية، 152 حالة أنف وأذن، 136 حالة مسالك بولية ، إلى جانب إجراء 124 تحليلا ً متنوعاً، و 6 حالات أشعة سينية و 60 كشف مبكر للضغط والسكر، و9 حالات خلع أسنان، وتحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ108 مترددين لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.