إزالة 127 حالة تعدِِ على أراض زراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وذلك للقضاء على عشوائية البناء والتصدى بكل حسم لأى تعديات، وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة، وتطبيق القانون.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية بمركزى بنى مزار وأبو قرقاص، من إزالة 62 حالة تعدِِ للبناءالمخالف بقرى، الحسينية، وأبوجرج ، وشلقام ، وأحياء بمدينة بنى مزار، وحالة تعدِِ بقرية جريس بمركز ومدينة أبوقرقاص.

وأزالت الوحدات المحلية بمركزى المنيا وملوى، 18 حالة تعدِِ منها، 9 حالات تعدِِ بقرى البرجاية، وبنى محمد سلطان، وصفط الخمار بمركز ومدينة المنيا ، وإزالة 9 حالات تعدِِ بحى شرق مدينة ملوى، كما نفذت الوحدات المحلية بمركزى مغاغة والعدوة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدِِ منها، 16 حالة خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر بمركز ومدينة العدوة، و4 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بقرية طنبدى بمركز ومدينة مغاغة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمركزى سمالوط ومطاى، من إزالة 27 حالة تعدِِ منها، 13 حالة تعدِِ بقرى، شوشة، والعزيمة، وقلوصنا، وبنى خالد، وحى شمال سمالوط، و14 حالة تعدِِ بقرى، بردنوها، وأبو عزيز، ومنبال بمركز ومدينة مطاى.