روسيا: سنقرر مع أذربيجان مستقبل مهمة حفظ السلام بكاراباخ

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستقرر مع أذربيجان مستقبل مهمة حفظ السلام في ناغورني كاراباخ، بعد سيطرة باكو، إثر هجوم خاطف على هذه المنطقة الانفصالية التي نشرت فيها موسكو قوات منذ عام 2020.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، رداً على أسئلة الصحافيين بشأن مستقبل هذه القوات: "بما أن المهمة موجودة الآن على الأراضي الأذربيجانية، فإن هذه النقطة ستكون موضوع مناقشات مع الجانب الأذربيجاني"، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن جمهورية ناغورني كاراباخ المعلنة من جانب واحد كانت أعلنت الخميس أنها "ستزول من الوجود" في نهاية العام بعدما منيت بهزيمة عسكرية من أذربيجان دفعت أكثر من نصف سكانها إلى الفرار، منهية بذلك حلم الاستقلال.

وأصدر الزعيم الانفصالي للإقليم، سامفيل شهرمانيان، مرسوماً يأمر بحل جميع مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام قائلاً إن ناغورني كاراباخ "ستزول من الوجود"، اعتباراً من الأول من يناير 2024.

غير أن الإعلان فاقم الغضب في يريفان.

فقد اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أذربيجان بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" في ناغورني كاراباخ، مؤكداً أنه لن يبقى أي أرمني بالإقليم "في الأيام القادمة".

ويبدو أن الستار أُسدل بذلك على واحد من أكثر "النزاعات المجمدة" طولاً في العالم والذي بدت تسويته مستعصية، بحيث فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة على غرار المسؤولين الأوروبيين في حله بجولات متواصلة من المحادثات.

يذكر أن الهجوم الأذربيجاني الخاطف انتهى بهدنة في 20 سبتمبر تعهد فيها الانفصاليون الأرمن بتسليم أسلحتهم والدخول في محادثات، بهدف "إعادة دمج" ناغورني كاراباخ.

وأُجريت جولتان من المحادثات فيما عملت القوات الأذربيجانية مع قوات حفظ السلام الروسية على جمع أسلحة الانفصاليين ودخول بلدات ظلت خارجة عن سيطرة باكو منذ القتال الأول بين الطرفين بالمنطقة في التسعينيات.

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