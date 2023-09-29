مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء حالة الطوارئ الإنسانية في أرمينيا

أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، لممثلتها في أرمينيا كافيتا بيلاني، عن قلقها إزاء ما وصفته بحالة الطوارئ الإنسانية سريعة التطور في أرمينيا مع وصول أكثر من 88 ألفا و700 لاجئ في أقل من أسبوع؛ حيث يصل اللاجئون بشكل رئيسي إلى منطقة سيونيك في جنوب أرمينيا.

وقالت المنظمة الدولية - في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عبر الفيديو للصحفيين في جنيف - إنها تقود الاستجابة المشتركة بين الوكالات للاجئين وتعمل مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، وأنه يتم الآن وضع اللمسات النهائية على خطة استجابة مشتركة بين الوكالات والتي سيعقبها نداء مالي مشترك، مؤكدة أنه من المهم أن يوضع في الاعتبار الاحتياجات على المدى القصير وكذلك على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأضافت أن الوافدين إلى أرمينيا وصلوا ومعهم عدد قليل جدا من المتعلقات ويحتاجون إلى مساعدة طارئة عاجلة؛ بما في ذلك البطانيات ومواد الفراش والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والمأوى على المدى الفوري، لافتة إلى أن السلطات هناك تقوم بتوفير أماكن إقامة مؤقتة للوافدين الجدد الذين ليس لديهم أقارب في أرمينيا؛ ولكن مع الأعداد الهائلة من الوافدين في وقت قصير فإن هناك حاجة ماسة إلى مراكز طوارئ إضافية.

وأكدت أن هناك حاجة إلى دعم مالي إضافي، ودعت بشكل عاجل مجتمع المانحين الدولي إلى التضامن وتقاسم المسؤولية لتمكين أرمينيا من الاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية هذه.

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