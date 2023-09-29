نجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكاراتيه

انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للكاراتيه بالقاعة الرئيسية باللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي.

وقد تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة وبطولات للمنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وتمت الموافقة على خط نشاط الاتحاد لموسم 2023- 2024.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، و 93 هيئة من أصل 103.

كما شهد الاجتماع حضور كلًا من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار محمد صلاح المشرف القضائي على الجمعية العمومية، والمستشار محمد الدمرداش رئيس لجنة الهيئات والأندية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس نادي الزهور، بالإضافة إلى حضور أحمد أسعد مندوب باللجنة الأولمبية.

وتناقش أعضاء الجمعية العمومية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وتم الثناء على دور الاتحاد في تطوير الكاراتيه المصري وتقديم كافة الدعم والمساندة والتحفيز لجميع الأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى توجيه الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد على جهده المبذول، والتقاط بعض الصور التذكارية.

وكان قد أقيم صباح اليوم الجمعة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكاراتيه، وتم اعتماد بالإجماع تعديل بعض البنود "اللائحة الاسترشادية" للاتحاد، وأبرزها يخص نظام الانتخابات حيث سيتم وضع نظام "القائمة المغلقة".