صدمة داخل نيس بعد محاولة أحد لاعبيه الانتحار

هدد أليكسيس بيكا بيكا لاعب فريق نيس بالانتحار ذلك قبل بداية الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن اللاعب الشاب بيكا هدد بالانتحار بالقفز من جسر يصل ارتفاعه 100 متر عن سطح الأرض.

ذهبت قوات الشرطة الفرنسية إلى الجسر، وحاول التفاوض مع اللاعب (22 عام) لمنعه من فكرة الانتحار.

بالإضافة إلى ذلك تواصل لاعبو نيس مع صديقة زميلهم بيكا، في محاولى للتدخل قبل أن يقوم بيكا على تلك الخطوة الصادمة.

وأنتقل بيكا إلى صفوف نادي نيس في الصيف الماضي، قادما من صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي، ولم يشارك بعد في أي مباراة منذ بداية الموسم الجاري.