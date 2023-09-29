مدرسة الحلفاية بحري الثانوية بنجع حمادي تكرم الطلاب والطالبات المتفوقين

نظمت مدرسة الحلفاية بحري الثانوية بنجع حمادي، حفلا لتكريم طلاب وطالبات المدرسة الأوائل لكل صف دراسي خلال العام الدراسي 2022/2023، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، وإشراف فرج حسين مدير إدارة المدرسة، و الأستاذ عبد الناصر وكيل المدرسة، وهيئة المعلمين والعاملين، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب والطالبات المكرمين، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة، والمهتمين بالعملية التعليمية.

استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم سماع السلام الوطني، كما تضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، واختتم الحفل بتقديم شهادات التقدير للطلاب والطالبات المكرمين، وسط دعوات بدوام التوفيق والتفوق وتحقيق مزيد من النجاحات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام إدارة المدرسة وسعها الدائم إلي دعم وتشجيع الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا، والعمل الدائم علي تجويد العملية التعليمية بالمدرسة.