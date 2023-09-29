الأردن يدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة "ماستونج" بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان؛ وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

كما أدانت الانفجار الذي وقع في مسجد بمنطقة "هانغو" قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الاشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان اليوم الجمعة - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين، مشدداً على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب.

وأعرب السفير القضاة عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقُتل ما لا يقل عن 52 شخصا وأصيب أكثر من 50 بباكستان خلال هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد.

وقال نائب المفتش العام للشرطة الباكستانية منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة"، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.

ومن جانبه، قال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان.

وقال خان إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ. وطوقت قوات الأمن المنطقة.

ونفت حركة طالبان باكستان، وهي حركة تنضوي تحت لوائها عدة جماعات متشددة، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة.

ووصف وزير الداخلية سارفراز بوجتي الانفجار بأنه "عمل شائن جدا".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.

وفي يوليو، قُتل أكثر من 40 في تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.

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