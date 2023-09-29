حملة للتبرع بالدم بنادي الشرقية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

نظم نادي الشرقية الرياضي، حملة للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع كيان شباب الوطن للريادة والتنمية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمستشفى الأحرار التعليمي، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

جاءت الحملة ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وبحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة نيابة عن وكيل الوزارة، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وهدى إبراهيم منسق كيان شباب الوطن للريادة والتنمية، واللواء أميرة فؤاد مسؤل لجنة المرآة والصحة بالكيان.

تضمنت الحملة؛ التخصصات الطبية المختلفة منها: الباطنة، والجلدية، النساء والتوليد، والجراحة، والعظام، وقياس ضغط الدم والسكر، وقياس الطول والوزن، بالإضافة إلى حملة التبرع بالدم.

شهدت الحملة إقبال من أعضاء نادي الشرقية ويأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من رعاية للمواطنين وتوفير كافة الخدمات الصحية.