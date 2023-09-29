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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"تضامن أسيوط" تستجيب لمواقع التواصل الاجتماعي وتنقذ متشردا أمام المستشفى الجامعي

تضامن أسيوط تستجيب
"تضامن أسيوط" تستجيب لمواقع التواصل الاجتماعي وتنقذ متشردا

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسيوط وجود صور لمتشرد حاضر أمام استقبال الاصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، مما دفع المواطنين إلى التعاطف مع حالته ونشر صوره على صفحاتهم. والذي لاقى إقبالاً وانتقادات كبيرة من المسؤولين.

واستجابت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بسرعة. وتم التعامل مع الحالة من خلال وحدة التدخل السريع وإدخالها إلى دار الرعاية الاجتماعية للرجال، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم. وتبين أن الحالة هي للمواطن يدعى هاني ع.م، وعنوانه بحسب البطاقة الشخصية بمحافظة قنا الحساوية، خلف مدرسة عمر بن الخطاب.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي. اللواء عصام سعد محافظ أسيوط. مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

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