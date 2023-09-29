الوفد تُهنئ الزميل أمين صالح بمناسبة انطلاق موقع الجمهور

يتقدم الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بالتهنئة القلبية للزميل أمين صالح، بمناسبة انطلاق موقع “الجمهور”، متمنيًا له ولفريق عمل الموقع التوفيق، وأن يكون إضافة للصحافة المصرية.

جدير بالذكر أن موقع "الجمهور" الإخباري، نظم حفلًا كبيرًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، مساء أمس الخميس، بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع.

قدم الحفل كل من الإعلامى كريم كوجك، والإعلامية ريهام عياد، وحضر الحفل نخبه من رجال السياسة والإعلام والفن والرياضة، كان من بينهم عمرو موسى، أمين جامعة الدولة العربية السابق، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع.