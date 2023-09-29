إزالة تعديات البناء المخالف وانفاذ القانون على المخالفين بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ إزالات فورية في المهد لكل تعديات البناء العشوائي وتطبيق القانون على المخالفين، فتم إزالة تعدي عبارة عن سمل في باطن الأرض بقرية حوض أبو تسعة زمام الحميدية التابعة للوحدة المحلية بشلشلمون على مساحة 18سهم، وتمت الازالة على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بإزالة حالتي تعدي مخالفة بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة 250 متر بنطاق الوحده المحلية بالقصاصين، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم بالوحدة المحلية بالعصايد، تم ازالة تعدي بعزبة الشراقوة النجارين التابعة لقرية المناحريت التابعة للوحدة المحلية بالعصايد، اسفرت عن ازالة في المهد على أرض زراعية وتم ردم مسطح بمساحة ١٥٠م تقريبا داخل الأرض الزراعية، حيث قام المواطن بمخالفة شروط الترخيص وقام بعمل مسطح داخل الأرض وتمت الازالة في المهد.