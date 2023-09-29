سجل المواجهات المباشرة بين برشلونة وأشبيلية في الدوري الأسباني

في محاولة لإيقاف نزيف النقاط مبكرا يستضيف برشلونة في العاشرة من مساء الجمعة منافسه أشبيلية على الملعب الاوليمبي بمدينة برشلونة ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الأسباني.

يدخل برشلونة المباراة في محاولة لحصد النقاط الثلاث والعودة من حديد ولو مؤقتا إلى قمة الدوري الأسباني بعدما خسر نقطتين غاليتين في سباق القمة بتعادله في الجولة السادسة امام ريال مايوركا بهدفين لكل فريق وهي المباراة التي احدثت ردود أفعال سيئة عند تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الذي أكد ان لاعبيه ارتكبوا اخطائا طفولية خاصة في الجانب الدفاعي خلال تلك المباراة .

اما أشبيلية الذي يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الليجا برصيد سبع نقاط فيبدو انه في طريقه لاستعادة توازنه بعد البداية السيئة للموسم فالفريق الأندلسي لم يخسر في المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري الأسباني وكان آخرها الفوز على الميريا بخمسة اهداف مقابل هدف .

تاريخ لقاءات برشلونة مع أشبيلية

التقي برشلونة مع أشبيلية في ٧١ مباراة عبر تاريخهما اجمالا فاز برشلونة في ٤٤ مباراة وتعادلا في ١٤ مباراة وفاز أشبيلية في ١٣ مباراة و سجل برشلونة ١٥٢ هدف و سجل أشبيلية ٧١ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب برشلونة فقد كانت ٣٦ مباراة فاز برشلونة في ٢٧ مباراة وتعادلا في خمس مباريات وفاز أشبيلية في أربعة مباريات وسجل هجوم برشلونة ٩١ هدف بينما سجل هجوم أشبيلية ٣١ هدف .

سجل أخر عشر مواجهات بين برشلونة وأشبيلية

٦ أكتوبر ٢٠١٩ برشلونة - أشبيلية : ٤ / ٠

١٩ يونيو ٢٠٢٠ أشبيلية - برشلونة : ٠ / ٠

٤ اكتوبر ٢٠٢٠ برشلونة - أشبيلية : ١ / ١

١٠ فبراير ٢٠٢١ أشبيلية - برشلونة : ٢ / ٠

٢٧ فبراير ٢٠٢١ أشبيلية - برشلونة : ٠ / ٢

٣ مارس ٢٠٢١ برشلونة - أشبيلية : ٣ / ٠

٢١ ديسمبر ٢٠٢١ أشبيلية - برشلونة : ١ / ١

٣ أبريل ٢٠٢٢ برشلونة - أشبيلية : ١ / ٠

٣ سبتمبر ٢٠٢٢ أشبيلية - برشلونة : ٠ / ٣

٥ فبراير ٢٠٢٣ برشلونة - أشبيلية : ٣ / ٠