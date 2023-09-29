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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تصاعد أعمدة الدخان من مقر القيادة العامة للجيش السوداني (فيديو)

هجوم السودان
هجوم السودان

 تعرض مقر القيادة العامة للجيش السوداني إلى هجوم، وأظهرت لقطات تليفزيونية تصاعد أعمدة الدخان خارجة من مقر القيادة.

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السودان يُسجّل 5 آلاف مُصاب بحمى الضنك في ولاية البحر الأحمر

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السودان يُعلن مصرع 20 شخصًا في قصف للدعم السريع

 وقصف الجيش السوداني، صباح اليوم، مواقع قوات الدعم السريع في منطقة ود البشير، والسوق الشعبية في مدينة أم درمان. 

 وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا أصوات قصف مدفعي عنيف قادمة من منطقة شمال أم درمان، استهدفت مواقع “الدعم السريع” في محيط السوق الشعبية والأحياء المجاورة لسلاح المهندسين جنوب أم درمان. 

 واتهم الجيش السوداني في وقت سابق، قوات الدعم السريع بقصف حي الجرافة في أم درمان، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص، بما في ذلك عائلة بأكملها.

عقوبات أمريكية على وزير الخارجية السوداني السابق:

 فيما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة تتعلق بالسودان، استهدفت وزير الخارجية السابق علي كرتي، بالإضافة إلى كيانين، أحدهما شركة مقرها السودان والآخر في روسيا، ومتخصصة في الإمدادات العسكرية. 

وأشارت أمريكا إلى أن هذه العقوبات تستهدف أولئك الذين يزيدون من عدم الاستقرار في السودان.

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