بث مباشر مباراة اتحاد جدة والفيحاء دون تقطيع

يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية مشاهدة مباراة اتحاد جدة والفيحاء مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



كان اتحاد جدة فاز في مباراته الأخيرة بالدوري على الفتح بهدف نظيف، فيما أنتصر الفيحاء على نظيره الرياض بثلاث أهداف مقابل هدف، قبل أن يكرر فوزه عليه في مباراة كأس الحرمين الشريفين بهدفين لهدف.

يسعى اتحاد جدة لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأمل الفيحاء في مواصلة السير على الطريق الصحيح بعد عودة نغمة الانتصارات من جديد. بث مباشر

بث مباشر يحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 6 مباريات وتلقي الخسارة في واحدة، فيما يأتي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز مرتين والتعادل في ثلاث والخسارة في أثنين آخرين.





موعد مباراة اتحاد جدة والفيحاء بث مباشر :



بث مباشر تنطلق مباراة اتحاد جدة والفيحاء في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت المغرب العربي.

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