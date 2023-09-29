إصابة 8 اشخاص إثر انقلاب سيارة اجرة بمدينة بئر العبد بسيناء

أصيب 8 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة قرية رابعة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغ يفيد بحادث انقلاب سيارة أجرة قرية رابعة الطريق الساحلي بمدينة بئر العبد ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بئر العبد لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة

وأسفر الحادث عن اصابة كلا من مودة شريف عادل ٦ سنوات اشتباه كسر باليد اليمنى ومني خالد محمد ٢٥ سنة اصيبت ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة ١٠سم وأحمد مصطفى متولي ٢٩ سنة أصيب اشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالبطن وسناء محمد فرج ٥٢ سنه اصيبت كدمات وسحجات بالجسم وسمر سليمان عبدالمالك ٢٧ سنه اصيبت بجرح متهتك بالرأس ومايا شريف عادل ١٠ سنوات أصيبت باشتباه كسر بالترقوة اليمني وجرح بالجبهة حوالي ٣سم

وأصيبت مي عبدالمالك محمد ٣٤ سنة أصيبت باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح بفروة الرأس ٥سم ومكه فهد احمد ٢سنوات أصيبت باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.