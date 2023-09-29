الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. صور

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، بعيد ميلادها الـ ٤٢، مع أهلها وأصدقائها، والتى ظهرت خلالها بإطلالة كاجول أبرزت جمالها وكأنها فتاة فى العشرينات من عمرها.

 

واعتمدت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال الإطلالة على الضفائر فى ستايل شعرها، والذى أضفى عليها مزيدًا من الحيوية.

 

وحرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على وجود بعض من صور حلقاتها في برنامجها الشهير "هى وبس"، عبر شاشة قناة CBC سفرة، والذى حققت خلاله نجاحًا جماهيريا كبيرا على مدار مواسم متعددة وبأفكار مختلفة.

 

ووجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لجمهورها الذى حرص على الاحتفال معها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي الشهير  انستجرام، قائلة :" فعلا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا، وكبرت فى السن صحيح بس هيفضل بالنسبة ليا رقم طول ما القلب والروح لسة شباب".


جدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني، تقدم برنامجها "هى وبس"، والذى يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة.

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