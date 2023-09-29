مصطفى محمد يأمل بالإطاحة بـ مبابي من صدارة هدافي الدوري الفرنسي

يستعد مصطفى محمد رفقة فريقه نانت لمواجهة رين خارج أرضه في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.



يأمل مصطفى محمد في مواصلة اللحاق بـ كيليان مبابي متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتخطيه من أجل تحقيق حلمه الأكبر وهو التتويج بلقب الهداف.



يملك مصطفى محمد خمس أهداف ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، خلف مبابي المتصدر برصيد 7 أهداف.



سجل النجم الدولي المصري، هدفا مميزا في مباراة فريقه الأخيرة ضد لوريان من ركلة حرة سكنت الشباك، فيما فشل كيليان مبابي في التسجيل في مباراة فريقه الماضية باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا، بعدما أنتصر النادي الباريسي برباعية نظيفة.



يلتقي باريس سان جيرمان مع كليرمونت على ملعب الأخير يوم السبت المقبل، فيما يواجه نانت نظيره رين يوم الأحد.



يأمل مصطفى محمد في تسجيل هدف أو اثنين من أجل مواصلة ملاحقة مبابي في ظل صراعه مع نجم باريس سان جيرمان على لقب الهداف.







ترتيب هدافي الدوري الفرنسي:



- كيليان مبابي 7 أهداف

- مصطفى محمد 5 أهداف

-وسام بن يدر مهاجم موناكو 4 أهداف

- المغربي نبيل العليوي لاعب لوهافر 4 أهداف

