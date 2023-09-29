الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يأمل بالإطاحة بـ مبابي من صدارة هدافي الدوري الفرنسي

مبابي ومصطفى محمد
مبابي ومصطفى محمد

يستعد مصطفى محمد رفقة فريقه نانت لمواجهة رين خارج أرضه في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

يأمل مصطفى محمد في مواصلة اللحاق بـ كيليان مبابي متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتخطيه من أجل تحقيق حلمه الأكبر وهو التتويج بلقب الهداف.

يملك مصطفى محمد خمس أهداف ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، خلف مبابي المتصدر برصيد 7 أهداف.


سجل النجم الدولي المصري، هدفا مميزا في مباراة فريقه الأخيرة ضد لوريان من ركلة حرة سكنت الشباك، فيما فشل كيليان مبابي في التسجيل في مباراة فريقه الماضية باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا، بعدما أنتصر النادي الباريسي برباعية نظيفة.

يلتقي باريس سان جيرمان مع كليرمونت على ملعب الأخير يوم السبت المقبل، فيما يواجه نانت نظيره رين يوم الأحد.

يأمل مصطفى محمد في تسجيل هدف أو اثنين من أجل مواصلة ملاحقة مبابي في ظل صراعه مع نجم باريس سان جيرمان على لقب الهداف.

 


ترتيب هدافي الدوري الفرنسي:
 

- كيليان مبابي 7 أهداف
- مصطفى محمد 5 أهداف
-وسام بن يدر مهاجم موناكو 4 أهداف
- المغربي نبيل العليوي لاعب لوهافر 4 أهداف
 

مواد متعلقة

مصطفى محمد: تدربت كثيرا على هدفي أمام لوريان

مصطفى محمد يكسر رقمًا قياسيًا منذ 1996 مع نانت ويتصدر صحف فرنسا

مصطفى محمد يقتحم وصافة هدافي الدوري الفرنسي

شاهد مصطفي محمد يسجل هدف عالمي لـ نانت في لوريان بالدوري الفرنسي

مصطفي محمد يقود هجوم نانت لمواجهة لوريان بالدوري الفرنسي

مصطفي محمد على رأس تشكيل نانت المتوقع أمام لوريان

الليلة ..نانت بقيادة مصطفى محمد يواجه لوريان بالدوري الفرنسي

محمد الباز يكشف سر الخلاف العنيف بين مصطفى قمر وطارق الشناوي (فيديو)
الجريدة الورقية