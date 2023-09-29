هجوم في باكستان أثناء الاحتفال بالمولد النبوي ينهي حياة 40 (فيديو)

وقع هجوم انتحاري في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان، أسفر عن إنهاء حياة ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة العشرات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة، حدوث الهجوم أثناء استعداد جموع الناس للمشاركة في موكب احتفالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

أفاد عبد الرزاق ساسولي، نائب مفوض الشرطة في منطقة ماتسونغ، بأن "انتحاريًا استهدف الموكب الذي خرج من مسجد المدينة وعند وصوله إلى طريق الفلاح".

وأعلن زبير جمالي، وزير الداخلية في حكومة الولاية، لوكالة فرانس برس أن "عدد القتلى يبلغ 25 شخصًا على الأقل، وأصيب أكثر من 80 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة". وفيما بعد، ارتفعت حصيلة الضحايا لتصل إلى 40 قتيلاً.

وأدانت وزارة الداخلية الهجوم في بيانها، معتبرة أن "استهداف المشاركين الأبرياء في موكب احتفالي بعيد المولد النبوي الشريف عملاً آثمًا".

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات التي تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير المقبل.

انفجار جديد في باكستان أثناء صلاة الجمعة

شهدت باكستان خلال صلاة الجمعة، انفجار آخر بمسجد في مدينة هانغو من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، وفق لما أفادت صحيفة "داون".

وقالت مصادر في الشرطة الباكستانية إن الانفجار وقع خلال الصلاة، حيث انهار سقف المسجد نتيجة الانفجار، ووفقا للهيئات الأمنية، من المحتمل أن يكون تحت الأنقاض من 30 إلى 40 شخصاً.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع عدد قتلي انفجار باكستان، حيث لقي 52 شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم عدد من رجال الشرطة الباكستانية، وأصيب أكثر من 50 بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم تجمعًا دينيًا في مدينة "مستونج" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد الشرطة المحلية جاويد لهري أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة، و كانت متواجدة في مكان تجمع فيه سكان المنطقة، مضيفاً أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات.