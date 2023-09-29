منتهية الصلاحية.. ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع حلوى المولد كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية حلوى المولد، ملبن مجهولة المصدر، ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع على طن دقيق فاخر، 670 كيلو جرام حلوى المولد ملبن، 175 كيلو جرام نشا، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية المتنوعة.