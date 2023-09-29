الحماية المدنية تحاصر حريق شب بعقار في شبرا مصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل أحد العقارات مكون من 4 طوابق بالدور الثاني والثالث في شارع جسر البحر بشبرا مصر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل عقار في شارع جسر البحر بشبرا مصر بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدفوعة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة للحريق وجرى السيطرة عليه.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.