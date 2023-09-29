أهلي 2009 يواجه بلدية المحلة في بطولة الجمهورية.. اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع بلدية المحلة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.



يدخل «أهلي ٢٠٠٩» مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق الفوز الثالث له في الموسم الحالي، بعدما فاز في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، حيث خسر مباراته الأولى أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، ليكون في رصيده ٦ نقاط، مسجلًا ٥ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.