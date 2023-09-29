مران خفيف لسيدات الأهلي قبل مواجهة بطل الكونغو ببطولة افريقيا لليد

خاض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًّا خفيفاً صباح اليوم الجمعة استعدادًا لمباراة جرين دي سيل الكونغولي في بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي تقام بالكونغو.



وفضل الجهاز الفني إجراء تدريبات بدنية خفيفة قبل مباراة اليوم لتجهيز اللاعبات قبل انطلاق مشوار الفريق في البطولة.

وكانت قرعة بطولة إفريقيا أبطال الدوري أوقعت فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى مع بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.