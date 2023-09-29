سيولة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة الرئيسية، صباح اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، حالة من الانتظام في الحركة المرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف على الطرق؛ لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية، ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من المرونة المرورية، حيث شهدت مدينة أكتوبر سيولة مرورية خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كما كثفت الإدارة العامة للمرور في محافظتي القاهرة والجيزة من سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، لمساعدة قائدي السيارات في حال تعطلت سياراتهم بالطريق.

وأطلقت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة وموسعة لرصد جميع المُخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة بالشوارع، بالتنسيق مع أحياء المحافظة، وبالتعاون مع أجهزة الأمن وشرطة المرور المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

ووظفت الإدارة العامة للمرور انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.