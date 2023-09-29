اليونيسيف تعلن تضاعف عدد المهاجرين الذين فُقِدوا في البحر المتوسط

زادت أعداد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من عددهم في الفترة نفسها من العام 2022، بحسب ما أفادت به منظمة يونيسف، اليوم الجمعة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن «البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال» وقد سجلت غرق «ما لا يقل عن 990 شخصًا بينهم أطفال» في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين يونيو وأغسطس 2023 «أي أكثر بثلاث مرات» مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022 عندما «قضى ما لا يقل عن 334 شخصا».

وتتدفق قوافل الهجرة غير الشرعية متجهة إلى أوروبا عبر سواحل البحر المتوسط من تونس وليبيا خصوصا، وتعاني إيطاليا خصوصا من ظاهرة تدفق المهاجرين إلى شواطئها، ما دعا الحكومة الإيطالية للتباحث والتعاون مع تونس حول طرق الحد من الظاهرة.

تحوّل البحر المتوسط خلال السنوت الأخيرة، إلى مقبرة لأحلام من حاولوا عبوره إلى أوروبا، ورغم محاولات وقف هذه الظاهرة، لم تتعب القوارب غير الشرعية من محاولة إنجاز مهمتها.

وشهدت إيطاليا على وجه الخصوص زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، مع استقبالها أكثر من 60 ألفا حتى شهر يوليو، هذا العام، مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضي.

وسُجل أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.

منذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.

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