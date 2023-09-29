التحقيق مع لص مساكن الجيزة

تواصل نيابة الجيزة، التحقيق مع عاطل وربة منزل متهمان بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة المنازل بمنطقة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمان ارتكاب 11 واقعة سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع، حيث يقوموا بالترصد والبحث عن المنزل الخالي من السكان ومراقبتها لعدة أيام، والتأكد من خلوها من السكان، وينفذا عملية السرقة في الساعات المتأخرة من الليل، بعد التأكد من غياب المارة بالطرق وانغماس السكان في النوم العميق

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا في سرقتهم على أسلوب المفتاح المصطنع يستخدمونه في فتح الشقق السكنية، ويقومون بيع المسروقات لدى عميلهم سئ السمعه.

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"– ربة منزل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح المصطنعة – قلب كالون)، وبمواجهتهما اعترفا وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.