تقرير تليفزيوني عن صائد الدبابات في حرب أكتوبر (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “رجال أكتوبر.. عبدالعاطي صائد الدبابات”.

الرقيب مجند محمد عبدالعاطي:

ذكر التقرير، أن الرقيب مجند محمد عبدالعاطي أتقن زراعته في طريق العدو على جبهة سيناء، ودرس الزراعة قبل التحاقه بالجيش في عام 1969، لذلك كان قادته في غاية الانبهار بتمكنه من إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في زمن قياسي، وكأنه درسها وتدرب عليها لسنوات.

الاختبارات التجريبية:

كان ترتيبه الأول على كل الرماة في الاختبارات التجريبية، ودمر 23 دبابة في حرب أكتوبر، منها 13 دبابة في نصف ساعة، وحصل على وسام نجمة سيناء، وسمى طفله الأول وسام اعتزازًا بهذا التكريم، وحين احتفلت القاهرة بمعرض غنائم أسلحة العدو، منحه وزير الحربية تكريمًا رمزيًا باختياره لقص شريط المعرض الذي ضمّ جانبًا من آثار بطولاته وبطولات رفاقه.