تفاصيل اختيار جامعة ستانفورد الأمريكية عالمًا مصريًا بجامعة مصر للمعلوماتية (شاهد)

تحدث الدكتور يسري حسن أستاذ بجامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن اختياره ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، قائلا إن الجامعة تصنف العلماء في تخصصهم طبقا لمى تاثير أبحاثهم في الأبحاث التطبيقية الأخرى في شتى التخصصات، حيث تختار أعلى 2% من العلماء بكل مجال.

وأضاف “حسن” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأبحاث يجب أن يكون تم نشرها في العام ذاته وجرى الاستشهاد بها في الكتب والمراجع والأبحاث التطبيقية في نفس العام أيضا.

مصر لدنها قيادة حكيمة

وتابع أستاذ بجامعة مصر المعلوماتية: “أهمية التصنيف هو أن جامعة أمريكية كبيرة وعريقة تقول إننا في مصر لدينا قيادة حكيمة استطاعت دعم البحث العلمي وتوصلنا بإمكانياتنا المحدودة حتى نجاري ونواكب البحث العلمي في كبرى جامعات العالم”

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأكد، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يدعم جامعة مصر للمعلوماتية بكل السبل ويوفر كل ما تحتاجه، وهو ما يجعل أعضاء هيئة التدريس يجيدون عمل البحث العلمي بطريقة يسيرة وسهلة، كما يدعم الطلاب لمواكبة إنترنت الأشياء.