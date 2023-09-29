اعترافات المتهم بسرقة خزينة مدرسة خاصة بحدائق اكتوبر

اعترف المتهم بسرقة خزينة مدرسة خاصة بحدائق أكتوبر، أمام نيابة الجيزة بارتكابه الجريمة على النحو المثبوت في اوراق التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهم، أنه استغل عمله كحداد، وجهز أدوات من ورشته نجحت في مساعدته على التسلل للمدرسة عبر السور، والدخول للمكتب الذي يحتوي على الخزينة وكسرها، ثم استولى على المبلغ المالي الذي عثر عليه وفر هاربا.

وأضاف المتهم، أنه قبل سرقته المدرسة، تورط في سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية، بمدينة الشيخ زايد، حيث تسلق إليها منتهزا فرصة خلوها من المقيمين بها، وفتش في محتوياتها، حتى عثر على مبلغ مالي.

وأرشد المتهم عن الأدوات المستخدمة في كسر الخزينة، بالإضافة إلى المبلغ المستولى عليه،