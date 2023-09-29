السياح الألمان الأكثر تواجدًا في مصر (شاهد)

أكد الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أنّ الدولة المصرية، ستهتم في الفترة المقبلة بأن كل محافظة تحتفظ بالسائح لأطول فترة ممكنة لزيادة عدد الليالي السياحية، مشيرًا إلى أن الإنفاق في سياحة المدن أكثر من الأماكن الساحلية.

جميع أنواع السياحة والأماكن في مصر:

أضاف “صادق” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن السائح الألماني متنوع وهو الأكثر تواجدًا في مصر، حيث يحب كل شيء مثل الغوص وقضاء الوقت في شرم الشيخ والغردقة والقيام برحلات بحرية من خلال المراكب وزيارة الأماكن الأثرية، وبالتالي، فإنه السائح الشامل الوحيد، كما أن السائح الإيطالي في مصر، لأنه يحب جميع أنواع السياحة والأماكن في مصر، إذ يزور الأماكن الثقافية ومرسى علم وشرم الشيخ.

سياحة اليخوت:

تابع عضو غرفة شركات السياحة، أنّ الدولة بدأت تهتم بأنواع جديدة من السياحة مثل سياحة اليخوت، والتي بدأت الدولة المصرية تنشط فيها بشكل كامل وترعاها على نحو شامل ومتكامل.

