بعد الإعلان الرسمي.. تعرف على "بوليفارد هول" الملعب الجديد للهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية عن التعاقد مع الهيئة العامة للترفيه ليصبح ملعب “بوليفارد هول” الاستاد الرسمي لفريق الهلال خلال الفترة المقبلة.

وأتم فهد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال اتفاقه بشكل نهائي مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ويخوض فريق الهلال مبارياته خلال الموسم الجاري على ملعبي الملك فهد والأمير فيصل بن فهد لحين الإنتهاء من تجهيزات الملعب الجديد لإستضافة مباريات الزعيم.

الهلال

مميزات بوليفارد هول وموعد الإفتتاح

يعد بوليفارد هول أحد أحدث الملاعب في المملكة العربية السعودية حيث تم إنشاءه خلال شهرين فقط وقبل إنطلاق موسم الرياض.

ويستضيف “بوليفارد هول” بطولة كأس موسم الرياض المرتقبة في الشهر المقبل والتي تقام بمشاركة فريقي الهلال والنصر إضافة إلى فريق عالمي سيتم الإعلان عنه قريباً.

ويقع مبني “بوليفارد هول” الذي يعد مبنى متعدد الإستخدامات في المنطقة التي تحمل نفس الإسم وهو مخصص لإستضافة الفعاليات الكبيرة بفضل التجهيزات المميزة للمبنى.

ومن المنتظر أن يستضيف “بوليفارد هول” خلال فعاليات موسم الرياض مهرجان “كراون جول” للمصارعة الحرة بمشاركة أبرز نجوم عالم المصارعة الحرة بالاضافة الى بطولة دولية للتنس بمشاركة أهم المصنفين العالميين في عالم التنس.

مسمى جديد

وكشف إعلان نادي الهلال السعودي عن ملعبه الجديد عن تغيير مسمى الاستاد من “بوليفارد هول” ليحمل إسماً جديداً كمغقل للزعيم.

وتم إختيار إسم “ساحة المملكة ” kingdom arena ليصبح المسمى الجديد للملعب فور الإنتهاء من التجهيزات الخاصة بإستضافته مباريات الهلال في دوري روشن السعودي أو لقاءاته في دوري أبطال آسيا ومختلف المسابقات المحلية والإقليمية.

ونجح الهلال في الحصول على حق الإنتفاع بالملعب الجديد مقابل 40 مليون ريال سعودي سنوياً

السعة الرسمية لمعقل الهلال الجديد

ويسع ستاد بوليفارد هول أو “ساحة المملكة ” بمسماه الجديد لحضور 26 ألف متفرج وتبلغ مساحة الملعب من حيث الطول 105 مترًا، وارتفاعه 47، وعرضه 68 مترًا.

ويمتاز ملعب بوليفارد أرينا بكونه مغطى بالكامل بسقف يتم التحكم في إغلاقه إليكترونياً.