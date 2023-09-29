الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الصحة المدرسية .. تقدم 113 ألفًا و259 خدمة متنوعة للشباب بالمنيا

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

أعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم  113  ألف و259 خدمة متنوعة للشباب  من خدمات رعاية  صحية وخدمات توعية ومشورة، لــ 40 ألفًا و 848  من الشباب.

وذلك من خلال برنامج الشباب والمراهقين خلال شهر أغسطس  الماضي، وفي  إطار  حرص وزارة الصحة، على  صحة وسلامة أبنائها  من الشباب، ورفع الوعي الصحي لديهم، وتقديم الرسائل الصحية السليمة لهم، وأوضحت الدكتورة خلود  محمود  مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، أن عيادات الشباب والمراهقين، قدمت خدماتها لــ  40848 من الشباب بينهم،  11413   من الذكور، و 29435   من الإناث، إذ تم تقديم عدد  39698  خدمات رعاية  صحية، وعدد 36413  خدمات المشورة منها،  6632 مشورة عن العناية بالأسنان  و 4442 مشورة عن التغذية السليمة، و 4389 مشورة عن التعامل مع الأمراض المعدية، و 4236 مشورة عن تغييرات المصاحبة لمرحلة المراهقة.

بالإضافة إلى تقديم 37148 خدمات توعية وتثقيف  صحي للشباب بموضوعات مختلفة منها،  4667 توعية للوقاية من الأمراض المعدية، و 3486 توعية عن تغييرات المرحلة العمرية، و 3137  توعية عن التغذية السليمة، وأضافت أنه تم تنفيذ 59 مرورًا على الوحدات والمراكز الطبية، المقدمة لخدمات الشباب والمراهقين لمتابعة سير العمل، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب لعدد 20 متدربا، من أعضاء الفريق المسئول عن تقديم خدمات الشباب والمراهقين، بإدارتي ديرمواس وملوى.

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