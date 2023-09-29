الصحة المدرسية .. تقدم 113 ألفًا و259 خدمة متنوعة للشباب بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 113 ألف و259 خدمة متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة، لــ 40 ألفًا و 848 من الشباب.

وذلك من خلال برنامج الشباب والمراهقين خلال شهر أغسطس الماضي، وفي إطار حرص وزارة الصحة، على صحة وسلامة أبنائها من الشباب، ورفع الوعي الصحي لديهم، وتقديم الرسائل الصحية السليمة لهم، وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، أن عيادات الشباب والمراهقين، قدمت خدماتها لــ 40848 من الشباب بينهم، 11413 من الذكور، و 29435 من الإناث، إذ تم تقديم عدد 39698 خدمات رعاية صحية، وعدد 36413 خدمات المشورة منها، 6632 مشورة عن العناية بالأسنان و 4442 مشورة عن التغذية السليمة، و 4389 مشورة عن التعامل مع الأمراض المعدية، و 4236 مشورة عن تغييرات المصاحبة لمرحلة المراهقة.

بالإضافة إلى تقديم 37148 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة منها، 4667 توعية للوقاية من الأمراض المعدية، و 3486 توعية عن تغييرات المرحلة العمرية، و 3137 توعية عن التغذية السليمة، وأضافت أنه تم تنفيذ 59 مرورًا على الوحدات والمراكز الطبية، المقدمة لخدمات الشباب والمراهقين لمتابعة سير العمل، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب لعدد 20 متدربا، من أعضاء الفريق المسئول عن تقديم خدمات الشباب والمراهقين، بإدارتي ديرمواس وملوى.