الصومال والاتحاد الافريقي يبحثان سبل تسريع العمليات ضد العناصر الارهابية

بحث قائد الجيش الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محيي الدين، مع القائد العام لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميس" سام أوكيدينج، سبل تسريع العمليات الجارية ضد العناصر الإرهابية في كافة مناطق البلاد.

وأكد قائد الجيش الصومالي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، حرصه على تنظيم الدعم الفني والعسكري للمرحلة الثانية من عملية اجتثاث مليشيات الشباب من البلاد والمنطقة برمتها، لتحقيق السلام والاستقرار.

وأشاد سام أوكيدينج بجهود الحكومة في تحرير البلاد من الإرهاب وتسريع المرحلة الثانية من عمليات القضاء على مليشيات الشباب الإرهابية الذين يشكلون خطرا على حياة الشعب الصومالي وتنميته.

وفي وقت سابق، انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات ، عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة بلدوين بوسط الصومال، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين، حسبما ذكرت السلطات.

تقع بلدوين، عاصمة منطقة هيران، في ولاية هيرشابيلي، وكانت مركز الهجوم العسكري الأخير للحكومة الصومالية ضد المتطرفين من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا.

وشهد إسماعيل علي الانفجار، وقال: "ما حدث هو مأساة وطنية والكلمات لا يمكن أن تعبر عن حزننا".

وتابع: "يمكنك أن تتخيل مدى كثافة سكانية هذه المنطقة، كان هناك ثلاثة جراجات متصلة ببعضها البعض تضم عددا كبيرا من المركبات والركاب، وقتل كل هؤلاء الأشخاص في الانفجار وجميعهم أبرياء".

ولم تعلن حركة الشباب مسؤوليتها على الفور، والتي غالبا ما تنفذ مثل هذه الهجمات وتسيطر على أجزاء من الصومال.

وندد حاكم المنطقة بهذا العمل الشنيع حيث كان عدد القتلى لا يزال قيد التحديد: "نظرا لأن عدد الضحايا هنا مروع، تقوم الوكالات الحكومية مثل الشرطة والمستشفى حاليا بفحص الوضع لتحديد العدد الدقيق للوفيات والإصابات الناجمة عن هذا الانفجار.

نود أن نشكر أولئك الذين استجابوا لهذه المأساة".

ارتفع عدد قتلى انفجار شاحنة مفخخة عند نقطة تفتيش في مدينة بيلينوين بالصومال، إلى ما لا يقل عن 30 شخصًا، فيما أُصيب العشرات.

أفادت شبكة GAROWE ONLINE عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، نقلًا عن وزارة الدفاع الصومالية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحًا، بينهم قادة كبار قتلوا في هجوم للجيش استهدف مراكز تجمع حركة الشباب في منطقة شابيلو.

جاء في البيان: "قتل حوالي 30 شخصًا وأصيب العشرات نتيجة تفجير انتحاري لشاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش هورسد في مدينة بيلينوين، ما يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في الصومال منذ العام الماضي".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المباني في منطقة الانفجار لأضرار كبيرة.

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